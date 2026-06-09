Sessant’anni di scoutismo a Enna: tre giorni di festa a Pergusa

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Sessanta anni di attività, sono gli anni di vita dell’AGESCI Enna 1, il gruppo scout che dal 1966 accompagna generazioni di giovani ennesi in un percorso di crescita, scoperta e servizio. Per celebrare questo traguardo, il gruppo ha organizzato “60 Primavere”, un grande evento che si terrà dal 12 al 14 giugno al Parco Proserpina di Pergusa e sarà aperto a tutta la comunità.

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Il titolo scelto non è casuale. “Primavere” evoca il rinnovarsi costante, il risveglio, la capacità di ricominciare ogni anno con lo stesso entusiasmo del primo giorno. È l’essenza stessa dello scoutismo: un’educazione che non si esaurisce mai, ma fiorisce di generazione in generazione. Come recita il motto dell’evento: “Passato che ispira, presente che unisce, futuro che attende”.

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Lo scoutismo, fondato da Robert Baden-Powell agli inizi del Novecento, nasce con una visione precisa: formare cittadini responsabili, capaci di vivere a contatto con la natura, di lavorare in squadra e di mettersi al servizio degli altri. Sessant’anni fa, queste stesse parole presero forma anche a Enna, dando vita a un gruppo che avrebbe lasciato il segno in migliaia di vite; così la Legge scout: lealtà, coraggio, fratellanza, rispetto del prossimo e della natura, ha guidato ogni campo, ogni uscita, ogni impresa vissuta dai ragazzi dell’Enna 1 da sessant’anni ad oggi.

I tre giorni di festeggiamenti sono costruiti attorno ai valori che da sempre animano il movimento: incontri che uniscono, memorie che restano, sogni che continuano. Un programma pensato per far incontrare vecchie e nuove generazioni, per far rivivere ricordi e per guardare insieme al domani. L’evento è anche un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo lungo cammino.

Tra le iniziative in calendario, non mancano i tornei sportivi: Scout Ball e Roverino nelle mattinate di sabato 13 e domenica 14 giugno, con categorie dagli 8 agli 11 anni fino ai 16-100 anni, perché lo spirito scout non ha limiti d’età.

Le iscrizioni sono aperte a tutti con una quota simbolica di 3 euro e un gadget ricordo del 60° anniversario in regalo per ogni partecipante. Per iscriversi è sufficiente scrivere a noviziatozenitenna1@gmail.com.

Chi vorrà portare a casa un pezzo di questa storia potrà farlo anche letteralmente: sono aperti i preordini per il merchandising ufficiale del sessantesimo, che include la maglietta ufficiale con il logo anniversario, una spilla e una sacca in tela con grafiche divertenti. Piccoli oggetti capaci di raccontare, anche fuori dal bosco, un’appartenenza profonda.

Sessant’anni di attività sono la dimostrazione che certi valori resistono al tempo. E che a Enna, generazione dopo generazione, qualcuno continua a tramandarli.

Fabio Marino