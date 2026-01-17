Servizio idrico in Sicilia: primo incontro del tavolo tecnico permanente dei gestori

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri il primo incontro del Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori del Servizio Idrico Integrato della Regione Siciliana, promosso da AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

PUBBLICITÀ

All’incontro hanno partecipato diversi gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio regionale, che hanno espresso la disponibilità a proseguire il confronto nell’ambito del percorso avviato.

Il Tavolo, durato oltre due ore, ha affrontato i punti inseriti all’ordine del giorno: criticità comuni del sistema idrico siciliano, opportunità di cooperazione tra gestori, economie di scala, condivisione di competenze, servizi e know-how, digitalizzazione, innovazione e buone pratiche, rafforzamento del servizio pubblico a tutela dei cittadini.

Nel corso del confronto, i gestori intervenuti hanno illustrato le rispettive esperienze, condividendole con gli altri partecipanti nell’ambito di un dibattito tecnico.

Alcuni gestori, impossibilitati a partecipare per impegni pregressi, hanno comunque comunicato agli organizzatori la propria adesione al Tavolo e l’intenzione di prendere parte ai prossimi incontri.

All’incontro erano stati invitati anche il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni.

La dichiarazione della Presidente, Dott.ssa Danila Nobile: «Sono profondamente soddisfatta e orgogliosa dell’esito di questo primo Tavolo Tecnico. Oggi i gestori del servizio idrico siciliano hanno dimostrato che, quando si lavora con spirito pubblico e visione comune, è possibile superare logiche frammentate e mettere al centro un unico obiettivo: garantire ai cittadini un servizio idrico più efficiente, trasparente e sostenibile. Da questo momento in poi, i gestori del SII in Sicilia lavoreranno in modo coordinato, leale e costruttivo, condividendo competenze e soluzioni. È un passaggio storico che rafforza il servizio pubblico e dà un segnale chiaro: l’acqua è un bene comune e va gestita con responsabilità, competenza e unità.»

La dichiarazione del Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino: «Il Tavolo Tecnico Permanente rappresenta uno strumento concreto e operativo per affrontare in modo strutturato le criticità del servizio idrico in Sicilia. Il confronto diretto tra gestori, basato sulla condivisione delle esperienze e delle soluzioni già sperimentate sul campo, consentirà di migliorare l’efficienza gestionale, ottimizzare le risorse e innalzare la qualità del servizio reso ai cittadini. La partecipazione ampia e convinta registrata oggi dimostra che il sistema è maturo per lavorare in modo coordinato e responsabile a favore di una visione comune del servizio pubblico.»

Il Tavolo Tecnico Permanente proseguirà le proprie attività con incontri periodici e gruppi tematici, configurandosi come uno strumento di confronto tra i gestori del servizio idrico integrato siciliano.