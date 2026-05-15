Servizio idrico, il Coordinamento Civico per Enna propone premialità per le AA.TT.II.

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In un clima di crescente fermento sociale legato alla gestione del servizio idrico cittadino, si è svolto il confronto tra il coordinamento “Civico per Enna – Fiammetta Sindaco” e il candidato De Rose, promosso dal Comitato Enna Senz’Acqua.

Il faccia a faccia, secondo quanto riferisce il coordinamento, non è stato soltanto un momento di ascolto, ma anche “un atto di richiamo preciso verso la gestione politica degli ultimi decenni”. Il coordinamento ha risposto ai quesiti posti, delineando una posizione netta sulla nascita spontanea del comitato dei cittadini, indicata come prova della carenza della politica istituzionale: “L’esistenza di un comitato a tutela degli ennesi è il segnale che le istituzioni non hanno esercitato pienamente il proprio ruolo di vigilanza e di controllo”.

Secondo il Coordinamento Civico, tale assenza di controllo avrebbe lasciato spazio alle criticità gestionali che hanno portato le tariffe ennesi a essere tra le più alte d’Italia. L’analisi evidenzia come le precedenti amministrazioni abbiano affrontato il problema con interventi frammentari, “privi di una visione strutturale a lungo termine”, anche per la mancanza di una necessaria distanza tra la classe politica locale e il gestore.

Il coordinamento esprime inoltre la propria ferma contrarietà alle tesi, emerse durante l’incontro, secondo cui non sarebbe possibile intervenire sul contratto con Acqua Enna fino alla sua naturale scadenza: “E’ una posizione che non possiamo accettare. Delegare la soluzione della vicenda esclusivamente ai tribunali tramite la class action del Comitato significherebbe per la politica abdicare ancora una volta alle responsabilità di governo territoriale. Riteniamo che la politica deve avviare un confronto incisivo con il gestore: non si può restare in attesa passiva di una sentenza giudiziaria. Accettare l’immobilismo fino al termine della concessione rappresenterebbe l’ennesima rinuncia, da parte di chi si candida a guida della città, alla tutela attiva dei diritti della comunità”.

Per questo, il Coordinamento Civico per Enna ha elaborato una proposta per contenere le tariffe salvaguardando gli investimenti, cercando un equilibrio tra i diritti dei cittadini e le esigenze di gestione del servizio: “Nello specifico si propone l’introduzione di un sistema di premialità per le AA.TT.II. che assicurano determinati livelli di investimento, trasformando l’onere degli investimenti in un ‘premio’ a vantaggio delle tariffe. Se riceveremo il mandato per guidare la città, solleciteremo immediatamente il legislatore regionale, seguendo l’esempio di quanto già fatto per le AA.TT.II. di Caltanissetta e Agrigento. Quelle realtà hanno beneficiato di risorse economiche mirate a coprire i disequilibri finanziari dei rispettivi sistemi d’ambito; ciò ha permesso, a differenza di quanto accaduto a Enna, di non scaricare sulla tariffa dei cittadini le partite pregresse, per le quali la nostra comunità ha già pagato somme ingenti”.