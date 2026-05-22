Servizio idrico e rifiuti, Assoconsumatori interviene sulle posizioni dei candidati

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Assoconsumatori a pochi giorni dal voto delle elezioni amministrative interviene nel dibattito sulla gestione dei servizi idrico e rifiuti nell’Ennese, richiamando l’attenzione sulle ricadute economiche per le famiglie e sulle posizioni espresse dai candidati.

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“Noi associazione di consumatori che non abbiamo interessi se non quelli degli utenti non protendiamo per nessuno ma certo sul problema della gestione di certi servizi, Acqua e Rifiuti, la nostra posizione la vogliamo dire, avendo seguito da sempre l’evolversi dei fatti che incidono sull’economia delle famiglie, intervenendo sui social e sui notiziari on-line”, dichiara Pippo Bruno di Assoconsumatori.

Secondo Bruno, “non ci convincono le giravolte di certi candidati che hanno determinato nei primi anni del 2000 la catastrofica scelta di una gestione totalmente privata”. Per Assoconsumatori, parlare oggi di pubblicizzazione del servizio idrico sarebbe “una evidente falsità che mira a carpire il consenso dei cittadini incavolati”.

Bruno richiama poi la convenzione sottoscritta negli anni passati: “Si mente, sapendo di mentire perché la convenzione firmata dall’allora presidente della provincia Cataldo Salerno, uomo di sinistra, ci impone fino al 2034 questa situazione e con l’addendum siglato nel 2016 il percorso non cambierà per altri trent’anni se non interviene la magistratura, perché è assodato che i Sindaci nulla faranno se non si cambiano le maggioranze che vedono la sinistra essere maggioranza all’interno dell’ATI”.

L’associazione contesta anche le ipotesi di gestione in house avanzate da alcuni candidati: “Abbiamo letto di candidati che non avendo, forse, conoscenza auspicano gestioni in house, per assunzioni clientelari, senza tener conto che un servizio dato totalmente in gestione, quale è il servizio idrico, non permette ad altri di svolgere attività di nessun genere ed anche questa bufala è opera di candidati che si rifanno alla sinistra imperante in provincia che, forse, pensa di essere in una repubblica a sé stante dove le leggi si possono stravolgere a convenienza”.

Nel comunicato, Bruno fa riferimento anche agli scenari politici legati alle future competizioni elettorali: “In tutto questo guazzabuglio si delineano anche passaggi per future competizioni: si passa da coalizioni di centro-destra ad appoggi a sinistra, forse, per comunicare segnali e chiedere maggiore visibilità alzando il prezzo”.

Per Assoconsumatori, il tema centrale resta l’interesse degli utenti: “In questo bailamme il cittadino guarda al suo interesse che va oltre il momento contingente e qualche situazione si muove in prospettive future, come la realizzazione di un unico gestore regionale del servizio idrico che esiste in tutta Italia da decenni e che può equilibrare le tariffe evitando squilibri che vedono i cittadini di Trapani pagare € 270,00 all’anno mentre ad Enna si paga oltre € 660,00 per lo stesso quantitativo di acqua”.

Bruno richiama poi la necessità di iniziative che incidano sui costi dell’energia: “Agli utenti servono iniziative politico-economiche che permettano un risparmio sui costi dell’energia e dobbiamo per correttezza indicare l’iniziativa del distributore Edison-Energia che grazie agli impianti fotovoltaici di Aidone ed Agira fornisce energia ad un costo più basso per gli abitanti della provincia di Enna ad un prezzo bloccato per cinque anni, forse, grazie ai rapporti Edison e la Regione”.

Infine, Assoconsumatori critica alcune posizioni politiche sull’accordo tra Edison e Regione: “Certo certa politica sinistrorsa ha denigrato l’accordo Edison Regione per l’utilizzo delle acque della diga Morello ma stranamente nulla disse quando qualche ‘compare’ presidente della regione, condannato per favoreggiamento della mafia, concesse la gestione dell’acqua dell’intera Sicilia alla Veolia, una società francese, per un piatto di lenticchie”.

“A voi cittadini il giudizio, ricordando che chi è colpa dei suoi mali pianga sé stesso”, conclude Pippo Bruno di Assoconsumatori.