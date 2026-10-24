Servizio idrico, 2 milioni di euro all’ATI di Enna: soddisfazione di Adiconsum
Adiconsum CISL Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il presidente Giuseppe Di Luca, esprime soddisfazione per lo stanziamento di 2 milioni di euro, approvato nella finanziaria regionale a favore dell’ATI di Enna, su sollecitazione del presidente, avvocato Antonino Cammarata, e dei sindaci della provincia: «Un risultato importante, che dà seguito a quanto anticipato alle associazioni dei consumatori durante il precedente incontro promosso dal Presidente Cammarata e che auspichiamo possa tradursi in un concreto miglioramento del servizio idrico a beneficio dei cittadini».
Di Luca torna anche sulla necessità di riaprire il confronto con il gestore del servizio idrico e le associazioni dei consumatori: «Rinnoviamo la richiesta al Presidente dell’ATI di farsi promotore di un incontro con l’ente gestore Acquaenna e le associazioni dei consumatori, come concordato nella precedente riunione, per proseguire il confronto sulle criticità del servizio».
Al centro dell’attenzione di Adiconsum resta anche il costo dell’acqua, con la richiesta di ulteriori risorse per alleggerire il peso delle bollette sulle famiglie: «Sollecitiamo, inoltre, il Presidente a promuovere ogni iniziativa utile a ottenere ulteriori contributi economici, con l’obiettivo di ridurre la tariffa idrica, che continua a essere tra le più care d’Italia».
«Il nostro obiettivo resta quello di garantire ai consumatori un servizio idrico più efficiente, sostenibile e accessibile, con tariffe più eque per tutte le famiglie», conclude Giuseppe Di Luca.