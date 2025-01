Servizio civile in Federconsumatori Sicilia: al via le candidature, 2 posti a Enna

PUBBLICITÀ

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha emanato il bando per la selezione di volontari da impiegare in programmi di intervento di Servizio Civile Universale nel 2025, tra i quali è compreso il progetto “Sicuri nell’età dell’informazione” di Federconsumatori (codice progetto: PTXSU0020724011105NXTX).

I posti disponibili in Sicilia sono ben 20, così distribuiti: Provincia di Palermo 6 posti (4 a Palermo, 2 sede regionale e 2 sede provinciale, 1 Carini, 1 Termini Imerese); Provincia di Trapani 4 posti (Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Trapani); Provincia di Caltanissetta 2 posti (Caltanissetta, San Cataldo); Provincia di Catania 2 posti (2 Mascalucia); Provincia di Enna 2 posti (Enna); Provincia di Messina 2 posti (Messina); Provincia di Agrigento 1 posto (Licata); Provincia di Siracusa 1 posto (Siracusa).

Come ogni anno, per candidarsi è necessaria la cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea (in quest’ultimo caso con regolare permesso di soggiorno), un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e non aver subito condanne penali, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Le candidature vanno inoltrate tramite il sito web https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo tramite SPID (oppure registrandosi al sito), entro e non oltre 18/02/2025 alle ore 14:00.

Per candidarsi al progetto di Federconsumatori in Sicilia è necessario indicare, durante la procedura, il codice PTXSU0020724011105NXTX.

In caso di errori durante la compilazione della candidatura, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del bando.

La durata del progetto è di 12 mesi, per 25 ore settimanali, con un compenso previsto di 507,30 euro al mese.