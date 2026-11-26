Sei arresti ad Assoro, il Nuovo Sindacato Carabinieri di Enna esprime apprezzamento per l’operazione

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La Segreteria provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) interviene sull’operazione condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Enna, che ha portato all’arresto di sei persone ad Assoro, nell’ambito di un’indagine per furto aggravato in concorso e ricettazione.

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In una nota, il sindacato esprime apprezzamento per l’attività svolta dai militari, che hanno individuato e fermato sei persone originarie del Catanese dopo un tentativo di fuga, recuperando i veicoli rubati.

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«Desideriamo rivolgere i nostri più sentiti complimenti ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa per la virtuosa gestione delle pattuglie e delle emergenze, per la professionalità, il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati ancora una volta sul campo», dichiara la Segreteria provinciale NSC di Enna.

Il sindacato estende il proprio apprezzamento al Comando provinciale dei Carabinieri, richiamando anche la questione degli organici e delle condizioni di lavoro del personale: «Un plauso che estendiamo all’intero Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, che sotto una guida attenta ed efficace sta dimostrando un costante impegno e una spiccata capacità di risposta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza e delle attività produttive della nostra provincia nonostante le riconosciute carenze di personale per le quali il sindacato si batte oltre alle tante circostanze che possano influire nel miglioramento delle condizioni degli operatori dell’Arma a tutti i livelli, ciò a loro beneficio oltre che a quello della cittadinanza stessa».

Nella nota, il Nuovo Sindacato Carabinieri sottolinea inoltre l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio provinciale, sia per la sicurezza dei cittadini sia per la tutela delle attività economiche.