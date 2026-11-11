Scuole regolarmente aperte giovedì in Sicilia

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Con una nota indirizzata ai dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell’Isola, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato che per domani, giovedì 12 novembre 2026, sussistono le condizioni per il regolare svolgimento dell’attività didattica.

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Si invita pertanto le famiglie a consultare i canali ufficiali delle scuole frequentate dai propri figli per ogni ulteriore aggiornamento.