Scuola, Pd: “In provincia di Enna sei istituti verranno accorpati”

PUBBLICITÀ

“Più che una battaglia politica è soprattutto una battaglia per i diritti”. E’ quanto sostiene il Pd ennese sulla cancellazione di numerose istituzioni scolastiche autonome prevalentemente del Mezzogiorno.

PUBBLICITÀ

“In Provincia di Enna, sei istituti verranno accorpati – dice la segretaria Katya Rapè – andando ad aggravare la già insostenibile crisi economica e lo spopolamento che da anni caratterizza le aree interne. Si tratta di una norma che non tiene conto della morfologia della provincia e della conseguente difficoltà di collegamento”.

Secondo il Pd provinciale questo è l’effetto di quanto previsto dal Governo, che “introducendo, in Legge di Bilancio 2023, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, ha approvato, di fatto, la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi”.

“Si tratta di una scelta politica precisa –sostiene Rapè – in continuità con quanto già realizzato in passato dai governi di destra attraverso una visione esclusivamente economicista della scuola, considerata un settore da cui ottenere risparmi di spesa destinati ad altre voci di bilancio. Si precisa che le somme tagliate non verranno reinvestite nella scuola”.

“Il gruppo parlamentare del PD all’Ars – dichiara il deputato Fabio Venezia – nei mesi scorsi ha proposto e fatto approvare la legge voto contro il dimensionamento scolastico. Occorre adesso una forte mobilitazione per fare in modo che il Governo e il Parlamento rivedano la posizione assunta. Noi continueremo a lottare nelle sedi parlamentari, e non solo, per tutelare le scuole delle aree interne e dei piccoli comuni”.

“Abbiamo presentato – gli fa eco l’on. Stefania Marino- in sede parlamentare diversi emendamenti e mozioni per impegnare il Governo a rivedere il dimensionamento scolastico, provvedimento altamente penalizzante per il futuro dei nostri giovani”.