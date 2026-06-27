“Scuola-Museo”, studenti alla scoperta di Morgantina e della Villa Romana del Casale

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Giunto al termine a conclusione dell’anno scolastico il percorso didattico “Scuola – Museo. Viaggio nel mito e nella storia” recentemente promosso dal Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina in collaborazione con l’Associazione Dracma ETS e riservato agli studenti della primaria degli istituti comprensivi Falcone-Cascino e Chinnici-Roncalli di Piazza Armerina.

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Articolato in laboratori didattici e visite tematiche il progetto, della durata di due mesi, ha avuto l’obiettivo di coinvolgere alunni e docenti in azioni mirate alla conoscenza della mitologia, della storia antica e del patrimonio archeologico del territorio di competenza del Parco Archeologico, con particolare riferimento a Morgantina e alla Villa del Casale. Le classi coinvolte, ad Aidone e Piazza Armerina, sono state una quarta dell’I.C. Chinnici-Roncalli (D.S. prof.ssa Vilma Piazza) e una quarta e una quinta dell’I.C. Falcone-Cascino (D.S. prof.ssa Alessandra Messina).

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Articolate seguendo i due percorsi tematici “Storie di dei ed eroi” e “Vita quotidiana”, molteplici sono state le attività proposte: racconto multimediale, lettura ad alta voce, workshop creativo, “esplorazione” del Museo della Città e del Territorio di Piazza Armerina e del Museo Archeologico di Aidone e visite tematiche alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e all’agorà di Morgantina.

Per la realizzazione del progetto sono state appositamente allestite due sale didattiche, grazie alla supervisione dell’arch. Miriam Filippone del Parco Archeologico: una sala a Palazzo Trigona, sede del museo di Piazza Armerina, e un’altra a Morgantina, presso la biglietteria.

“Occorre agire compiutamente nel territorio e nella nostra comunità affinché il senso del distacco dei cittadini dai nostri giacimenti culturali si trasformi in senso di appartenenza e l’indifferenza in senso di consapevolezza” – dichiara il Direttore del parco Archeologico, Carmelo Nicotra. “Solo costruendo una coscienza collettiva potremo difendere e tutelare la nostra storia, la nostra cultura e l’immenso patrimonio archeologico che abbiamo ereditato. Questo progetto pilota che abbiamo realizzato è il primo tassello di un programma che intende allargare il proprio raggio d’azione coinvolgendo sempre più scuole e sempre più studenti della nostra comunità. Ringrazio quindi sentitamente l’Associazione Dracma ETS per l’impegno profuso, per la grande dedizione e la professionalità.”

Il percorso didattico, per quest’anno in via eccezionale erogato gratuitamente alle scuole grazie all’impegno economico del Parco, è stato ideato e condotto dalle archeologhe ed esperte in didattica museale Serena Raffiotta e Grazia Salamone, quest’ultima Presidente dell’Associazione Dracma ETS. Un’associazione che, in oltre dieci anni di attività nel settore dei servizi educativi, ha maturato a livello regionale importanti collaborazioni con musei, parchi archeologici, università, scuole e amministrazioni comunali, con l’obiettivo di avvicinare alla scoperta del patrimonio storico-archeologico le diverse comunità, a iniziare dai più giovani.

A breve lo staff di progetto sarà di nuovo al lavoro per progettare nuovi percorsi tematici, col desiderio di promuovere anche i siti e i musei negli altri comuni del parco.