Scuola, il messaggio del direttore dell’USR Sicilia Filippo Serra per il nuovo anno

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra, rivolge il proprio saluto alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, alle Dirigenti e ai Dirigenti Scolastici, alle docenti e ai docenti, ai DSGA, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e a tutto il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti territoriali.

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“L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante per l’intera comunità educante: un nuovo inizio fatto di attese, responsabilità e opportunità di crescita”, sottolinea il Direttore generale.

Al centro del messaggio di Filippo Serra ci sono soprattutto le studentesse e gli studenti e il valore della scuola come luogo nel quale, accanto all’apprendimento, si costruiscono identità, consapevolezza e futuro: “Gli anni della scuola sono una fase preziosa e delicata della vita – afferma Serra – nella quale si cresce, si scoprono i propri talenti e si impara anche attraverso gli errori, le difficoltà, i successi e le inevitabili battute d’arresto. Non tutti i giorni saranno uguali e non ogni cammino sarà lineare: ciò che conta è continuare a cercare la propria strada, con fiducia e con la consapevolezza che ogni esperienza, anche quella più faticosa, può diventare occasione di crescita”.

Un percorso nel quale la scuola è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, offrendo a ragazze e ragazzi non soltanto conoscenze e competenze, ma anche ascolto, sostegno e accompagnamento.

“Sappiate di poter trovare nella vostra scuola adulti pronti ad ascoltarvi, a sostenervi e ad accompagnarvi. A ciascuno di voi rivolgo il mio incoraggiamento e la mia vicinanza, perché possiate vivere questo anno con passione, coraggio e desiderio di sapere”, è l’augurio del Direttore generale.

Nel messaggio trova spazio anche il ruolo delle famiglie, chiamate a condividere con la scuola la responsabilità educativa: “L’alleanza tra scuola e famiglia è una risorsa essenziale per accompagnare ogni studentessa e ogni studente nel proprio percorso personale, soprattutto nei momenti di maggiore complessità”, evidenzia Serra, richiamando la necessità di costruire rapporti fondati sul dialogo, sulla fiducia e sulla corresponsabilità educativa.

Il Direttore generale sottolinea inoltre il valore e la ricchezza della scuola siciliana, che “continua a dimostrare di saper interpretare i cambiamenti, promuovere l’innovazione e valorizzare i talenti”. Le numerose esperienze sviluppate quotidianamente nelle istituzioni scolastiche dell’Isola testimoniano, infatti, una comunità professionale e educativa attiva, competente e capace di guardare al futuro.

“L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – conclude Filippo Serra – continuerà a essere al fianco delle comunità scolastiche, sostenendone il lavoro e continuando a fare squadra per una collaborazione sempre più sinergica e proficua che non lasci indietro nessuno”.

A tutte le istituzioni scolastiche siciliane il Direttore generale rivolge l’augurio di un anno sereno e proficuo, in cui ciascuno possa trovare nella scuola un ambiente accogliente, inclusivo e stimolante, capace di riconoscere il valore di ogni persona e di offrire le migliori opportunità per esprimere le proprie potenzialità.