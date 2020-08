Scuola e Coronavirus: una bufala gira sul web

“Il 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio se dovesse presentare improvvisamente qualche linea di febbre… Nessun personale sanitario può prelevare mio figlio da scuola in mia assenza traumatizzandolo! Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo tipo di trattamento… Fino alla maggiore età io genitore sono unico tutore di mio figlio!!!”

Genitori nel panico anche nell’ennese, affidano la loro volontà sui figli ai social network. Una nuova bufala generata dal Coronavirus impazza su profili personali, pagine Facebook e gruppi di classe su WhatsApp.

Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e la confusione regna sovrana al punto da produrre fake news colossali. Il protocollo di sicurezza firmato di recente dal Ministero dell’Istruzione prevede invece che, nel caso uno studente presenti sintomi compatibili con il Coronavirus, siano al più presto riconsegnati ai genitori perché li portino a casa, per poi eseguire gli accertamenti necessari di concerto con le Asp di appartenenza.

Il sindaco di Troina Fabio Venezia ha così commentato l’assurda catena: “Dal 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola o chi che sia a scrivere Fake news sul Covid-19 sulla scuola o su altro per generare paura approfittando delle persone che ingenuamente non verificano le notizie. Occorrerebbe isolare questi personaggi e metterli in quarantena dai social perché l’ignoranza fa più danni del virus stesso”.

Mentre il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a “Timeline” su Sky Tg24 ha dichiarato: “Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre”.

Angela Montalto