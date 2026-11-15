Scuola e aree interne, proposta del Pd ennese agli Stati Generali

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

La segretaria provinciale del Partito Democratico di Enna, Katya Rapè, ha partecipato agli Stati Generali della Scuola, organizzati dal partito a Roma il 14 e 15 novembre. L’iniziativa ha riunito docenti, dirigenti scolastici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, con un intervento conclusivo della segretaria nazionale Elly Schlein.

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’appuntamento è stata discussa anche una proposta della Federazione provinciale di Enna riguardante i Patti di Comunità Educante per le aree interne. Secondo quanto riferito da Rapè, la proposta sarà inserita nel programma elettorale del Partito Democratico.

«Nei tavoli tematici abbiamo approfondito un modello pensato per rispondere alle criticità dei territori più fragili», spiega la segretaria provinciale.

«Nelle aree interne la scuola non è soltanto un luogo di istruzione, ma rappresenta un presidio fondamentale di socialità, cultura, inclusione e tenuta sociale. La progressiva riduzione dei servizi, unita allo spopolamento, rischia di compromettere il diritto dei giovani a costruirsi un futuro nei luoghi in cui sono nati. Mettere in rete scuole, enti locali, famiglie, associazioni e realtà del territorio serve proprio a creare un’offerta educativa diffusa, contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica anche nei piccoli comuni».

Il modello proposto dalla Federazione ennese punta quindi a rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazioni locali e realtà associative, con particolare attenzione ai territori interessati dal calo demografico e dalla riduzione dei servizi.

Nel corso degli Stati Generali sono state affrontate anche diverse proposte riguardanti il sistema scolastico nazionale. Tra queste figurano l’abolizione della normativa sul dimensionamento scolastico, l’introduzione dell’obbligatorietà della scuola dell’infanzia, il potenziamento del sistema integrato da zero a sei anni e un piano straordinario per gli asili nido.

Sul fronte del diritto allo studio, il Pd propone la gratuità dei libri di testo anche per le scuole superiori. Per quanto riguarda il personale docente, tra gli interventi indicati figurano l’abrogazione dell’attuale sistema dei 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento, il superamento delle Nuove Indicazioni Nazionali, misure contro il precariato e adeguamenti salariali.

La piattaforma comprende inoltre investimenti nell’edilizia scolastica, la presenza stabile dello psicologo a scuola e l’introduzione dell’educazione all’affettività obbligatoria in tutti i cicli scolastici.

Rapè richiama in particolare l’attenzione sulle conseguenze che le scelte relative all’organizzazione della rete scolastica e alla distribuzione delle risorse possono avere sui piccoli comuni.

«L’istruzione non è una spesa da tagliare, ma un investimento strategico», sottolinea la segretaria provinciale. «Non si può parlare di sviluppo delle aree interne e di contrasto allo spopolamento se si continuano a ridurre le risorse usando come unico parametro il calo demografico. La scuola deve tornare a essere il principale ascensore sociale del Paese».

Un altro tema affrontato riguarda le risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi proposti dal partito: «La domanda su dove trovare le risorse ha una risposta chiara: si trovano scegliendo di dare priorità alla scuola. Usciamo da questi Stati Generali con un impegno preciso, quello di costruire un’istruzione pubblica più giusta e inclusiva, partendo proprio dai territori che oggi rischiano di restare indietro».