Screening oncologici gratuiti durante la festa “Troina Buona in Tutt’i Sensi”

L’ASP di Enna sarà presente il 25 e 26 ottobre a Troina in occasione della festa “Troina Buona in Tutt’i Sensi”, due giornate dedicate alla scoperta dei profumi, dei sapori, dei suoni e dei paesaggi della Sicilia interna. Un’occasione particolare in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna coniugherà la valorizzazione del territorio con un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta a tutta la cittadinanza.

Durante la manifestazione, l’ASP allestirà uno stand per promuovere e prenotare gli screening oncologici gratuiti. Sarà possibile prenotare direttamente in loco, in modo semplice e veloce, esami mammografici per le donne dai 50 ai 69 anni; PAP/HPV test per lo screening del Cervicocarcinoma rivolto alle donne dai 25 ai 64 anni; ed esami delle feci per lo screening del Colon Retto rivolto a uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

Partecipare alle campagne di screening è semplice e gratuito, si tratta di percorsi assistenziali personalizzati che possono fare la differenza permettendo letteralmente di salvare vite umane attraverso la diagnosi precoce.

Bisogna evidenziare che lo screening per il tumore al Colon Retto, nell’opinione comune, spesso viene frainteso con esami invasivi e fastidiosi, invece si tratta di un semplicissimo esame delle feci, i visitatori potranno ritirare gratuitamente una provetta per il test, e una volta raccolto il campione a casa, riconsegnarla comodamente ad una farmacia di fiducia; in seguito i risultati verranno comunicati telefonicamente al paziente dal centro screening aziendale.

Lo screening rappresenta uno strumento fondamentale nella prevenzione oncologica, permettendo di individuare precocemente eventuali alterazioni e di intervenire tempestivamente quando le possibilità di successo terapeutico sono significativamente più elevate. La semplicità e la rapidità degli esami, uniti alla completa gratuità nell’ambito del programma di screening regionale, rendono questa opportunità accessibile a tutti senza alcun ostacolo economico o organizzativo.

Particolarmente significativo sarà l’appuntamento di sabato pomeriggio, quando la dottoressa Damiana Fiorito, Medico in Formazione Specialistica Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, terrà un intervento dedicato all’obesità e ai disturbi alimentari, temi di grande attualità e rilevanza per la salute pubblica.

Sebbene le provette per il test siano normalmente disponibili da tempo presso le farmacie del territorio, la presenza dello stand dell’ASP a “Troina Buona in Tutti Sensi” offre un’occasione unica per informarsi direttamente con il personale sanitario, chiarire eventuali dubbi, ritirare il kit, ed effettuare prenotazioni in un contesto conviviale e festoso.