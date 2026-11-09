Scout AGESCI, a Enna circa 300 capi per il convegno e l’assemblea della Zona Castelli Erei

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Circa 300 capi scout, provenienti dalle diocesi di Piazza Armerina e Caltanissetta e in rappresentanza di circa 40 gruppi, si sono riuniti a Enna sabato e domenica per il convegno e l’assemblea ordinaria della Zona dei Castelli Erei dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani).

PUBBLICITÀ

Le iniziative si sono svolte presso l’Auditorium Colajanni dell’Università Kore. Il convegno di sabato è stato dedicato al confronto sul nuovo Progetto di Zona, attraverso gruppi di lavoro articolati in quattro aree tematiche: abitare il territorio, costruire legami e relazioni, corresponsabilità e custodire l’identità.

Domenica si è svolta l’assemblea ordinaria, che prevedeva, tra gli altri punti, un intervento dello psicoterapeuta Antonio Scibona sulle relazioni tra adulti e adolescenti, la presentazione del calendario delle attività per l’anno sociale 2026-2027 e il rinnovo delle cariche elettive.

Per i prossimi tre anni sono stati eletti responsabili della Zona dei Castelli Erei Germano Longo, di Caltanissetta, e Florinda Profeta, di Villarosa. La presenza di due responsabili rispecchia il principio della diarchia uomo-donna, adottato dall’AGESCI fin dal 1974 per gli incarichi di direzione e rappresentanza.

Eletta anche Noemi Scarlata, di Enna, nel ruolo di consigliera generale, in rappresentanza della Zona dei Castelli Erei al Consiglio generale dell’AGESCI, organo deliberativo nazionale dell’associazione.

Le due giornate hanno rappresentato un’occasione di confronto tra i capi scout del territorio, con particolare attenzione alla programmazione delle attività educative e al futuro della Zona.