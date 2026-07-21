Sconti a Enna, Confcommercio aderisce all’iniziativa ma rilancia il confronto sul valore del commercio locale

PUBBLICITÀ

Confcommercio Caltanissetta Enna conferma la propria adesione, insieme con numerose imprese associate, alla campagna promozionale promossa dall’Amministrazione comunale di Enna con l’obiettivo di incentivare la frequentazione della città e sostenere il commercio, la ristorazione e i pubblici esercizi.

PUBBLICITÀ

L’Associazione accoglie con favore ogni iniziativa che abbia come finalità quella di valorizzare il tessuto economico cittadino e riconosce l’impegno dell’Amministrazione nel voler mettere in campo strumenti di promozione a beneficio del territorio. Allo stesso tempo ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti fondamentali affinché queste iniziative possano produrre risultati concreti e duraturi: «Le imprese della ristorazione, dei bar e del commercio operano infatti in un contesto caratterizzato da costi sempre più elevati: materie prime, personale, energia, affitti e gestione rappresentano oggi un equilibrio economico estremamente delicato. Per questo motivo ogni azienda associata manterrà piena autonomia nel decidere come aderire alla campagna promozionale, individuando la formula più sostenibile per la propria attività. L’adesione, quindi, non dovrà necessariamente tradursi nell’applicazione di uno sconto del 20%, ma potrà assumere modalità differenti, sempre nel rispetto dello spirito dell’iniziativa e della trasparenza nei confronti dei consumatori».

PUBBLICITÀ

«Le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta grande disponibilità e senso di responsabilità nei confronti della città – afferma il direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, Gianluca Speranza –. Tuttavia è importante ricordare che il valore del commercio locale non può essere misurato esclusivamente attraverso uno sconto. Ogni giorno commercianti, ristoratori e pubblici esercizi investono risorse, professionalità e qualità per rendere la città più viva, più attrattiva e più sicura. È questo patrimonio che va sostenuto e valorizzato».

Confcommercio ritiene inoltre che le future campagne di promozione debbano essere condivise con maggiore anticipo, così da consentire alle imprese di pianificare gli aspetti economici, organizzativi e comunicativi e di costruire iniziative ancora più efficaci.

L’Associazione auspica inoltre che, nelle prossime occasioni, il coinvolgimento venga esteso all’intera filiera dell’accoglienza, includendo anche le strutture ricettive, affinché la promozione della città possa trasformarsi in una strategia integrata capace di generare benefici diffusi per tutto il sistema economico locale: «La valorizzazione di Enna passa certamente attraverso iniziative promozionali, ma soprattutto attraverso una visione condivisa che riconosca il commercio di prossimità, la ristorazione e l’ospitalità come elementi essenziali dell’identità e dell’attrattività della città».

Per questo Confcommercio conferma la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale nella progettazione delle future iniziative, convinta che il dialogo tra istituzioni e imprese rappresenti la strada più efficace per costruire sviluppo e creare valore per il territorio.