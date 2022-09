Sconfitta in amichevole per DoSud Unione Rugby Enna

Sconfitta domenica per DoSud Unione Rugby Enna nel match test con i Briganti di Librino al campo San Teodoro Liberato. La vittoria per i Briganti è arrivata all’ultima azione di gioco con il risultato di 10 (2)-5 (1).

“Mi sentivo teso, grandi emozioni – ha commentato Federico Perri, pilone alla sua prima presenza nella seniores -. Durante la partita ho trovato però dei fratelli, capaci di sostenermi in ogni placcaggio. Nonostante l’amara sconfitta mi sono divertito. Orgoglioso di aver difeso battagliero i colori della mia città”.

“Siamo contenti di ricevere l’Enna – le parole dell’allenatore dei Briganti di Librino Andrea Marino -. Abbiamo fatto un bellissimo test match e siamo felici della vittoria. Ma il primo pensiero è sull’Enna: non vediamo l’ora di rincontrarvi in campionato sui campi da rugby. Abbiamo trovato una bella squadra. Il test match è stato un bel pomeriggio di rugby con un bel terzo tempo. Una buona opportunità per entrambe le compagini per testare diverse formazioni”.

Le mete sono state realizzate da Mirko Saraceno (Briganti), Manuel Polino (DoSud URE) e Giosuè Di Prima (Briganti).