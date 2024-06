Scomparsa Lago di Pergusa, Di Maggio e Savoca: “Le cause cambiamento climatico e incuria politica”

PUBBLICITÀ

Sul tema della scomparsa del Lago di Pergusa intervengono Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca.

“Cambiamento climatico o incuria politica? – si chiedono i due esponenti politici del centro destra ennese – Noi pensiamo che entrambe le motivazioni siano state la causa della morte, ormai consumata, del Lago di Pergusa”.

“Cosa si poteva fare e cosa si potrebbe fare? Si doveva intervenire in tempo utile – spiegano – con dei provvedimenti atti a far arrivare tutte le piogge all’interno della conca pergusina, fermo restando che qualsiasi provvedimento avrebbe lasciato il tempo che trova, senza l’intervento della natura”.

“Cosa si può fare oggi per ottimizzare la conca pergusina – proseguono Di Maggio e Savoca – per prepararla ad una eventuale precipitazione futura più generosa? Bisogna svuotare il letto del lago, per riportarlo ad avere un fondale significativo, per fare sì che eventuali venature di acqua, che alimentavano il lago, siano ripristinate e per dare più capacità di capienza all’invaso. Considerando che il lago di Pergusa è anche un bene paesaggistico, storico e sportivo siciliano, chiediamo alla Regione Siciliana di intervenire in tale senso per poter preparare ad una eventuale nuova vita la conca pergusina. Quindi chiediamo all’On. Lantieri di intervenire, presso la Regione Siciliana, per la soluzione di tale problema”.