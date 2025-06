Sclerosi multipla: la provincia di Enna si illumina di rosso per la giornata mondiale

PUBBLICITÀ

Lo scorso 30 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. E’ stato un giorno importante per tutta la comunità e molte sono state le iniziative tenutasi nei vari comuni della provincia di Enna.

Per un giorno almeno si sono accesi i riflettori su una malattia cronica autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale e che coinvolge in Italia oltre 137.000 persone.

“Devo ringraziare tutte le amministrazioni comunali del territorio provinciale – ha dichiarato la presidente provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Valeria Barbarino – per la sensibilità dimostrata; è stato veramente significativo vedere illuminati di rosso edifici e monumenti comunali, dalla Torre di Federico di Enna al Castello di Agira, dalla fontana della villa comunale di Regalbuto alle sedi dei Municipi di Barrafranca, Nicosia, Troina e Villarosa. Mi sento di ringraziare anche quegli amministratori che hanno comunque comunicato la disponibilità a collaborare in futuro con l’AISM, a dimostrazione della capacità di ascolto e grande senso di solidarietà e vicinanza a tutte quelle persone e famiglie che devono affrontare momenti e percorsi di vita difficili. Scendendo in piazza, abbiamo incontrato la gente e abbiamo spiegato cosa significa affrontare ogni giorno la sclerosi multipla; inoltre, abbiamo avuto modo di far conoscere la Carta dei Diritti, che l’Aism sostiene fortemente, affinché ogni comunità, che si consideri attenta alla fragilità, possa garantire: inclusione, partecipazione attiva. accessibilità, cultura, eguaglianza. Invitiamo ancora una volta tutti i cittadini a manifestare la loro solidarietà e sensibilità sottoscrivendo online la carta dei diritti collegandosi all’indirizzo https://www.aism.it/firma”.