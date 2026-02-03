Scirocco e clima mite in Sicilia: temperature sopra la media anche nell’Ennese

PUBBLICITÀ

La Sicilia è interessata da una fase meteorologica decisamente mite, determinata dalla progressiva intensificazione dei venti di Scirocco, che hanno favorito un sensibile aumento delle temperature su tutta la regione.

In particolare, il settore settentrionale risulta maggiormente coinvolto: qui, a causa dei venti di caduta, i valori termici hanno superato diffusamente i 20°C.

Uno sguardo alla provincia di Enna evidenzia temperature superiori alla media stagionale. Nel dettaglio, la stazione meteorologica di Enna alta ha registrato una temperatura massima di 13°C, mentre a Piazza Armerina si sono raggiunti i 13,5°C. Valori più elevati ad Aidone, dove il termometro ha sfiorato i 18°C, con punte localmente prossime ai 20°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: