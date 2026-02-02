Scirocco e alta pressione portano un clima più mite sull’Ennese

cielo nuvoloso
Un campo di alta pressione, associato a correnti di Scirocco, determinerà un aumento delle temperature su tutto il territorio ennese.

La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, senza precipitazioni previste.

I venti soffieranno moderati, con possibili rinforzi a tratti. Le temperature massime si attesteranno tra i 14°C e i 16°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

