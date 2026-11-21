Sciopero generale a Enna, la Cgil sulla partecipazione di studenti e lavoratori alla manifestazione

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La Fillea Cgil Sicilia e la Fillea Cgil Enna intervengono sulla manifestazione che si è svolta ieri nel capoluogo ennese, in occasione dello sciopero generale promosso dalla Cgil.

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Al corteo hanno partecipato studenti e lavoratori, con una presenza di giovani e rappresentanti del settore delle costruzioni. Al centro della mobilitazione le rivendicazioni sindacali su salari, pensioni, sicurezza sul lavoro, fisco, sanità, istruzione, occupazione, politiche per il Mezzogiorno e spesa militare.

Il corteo è partito dal Castello di Lombardia e ha attraversato le vie cittadine fino a piazza Umberto I, dove si sono svolti gli interventi conclusivi della manifestazione.

Ad aprire il comizio è stato Antonio Malaguarnera, segretario generale della Cgil Enna, seguito dagli interventi di Andrea Greco, della Rete degli Studenti Medi nazionale, e Tommaso Burgo, della Rete degli Studenti Medi di Enna. Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti dell’Udu, Unione degli Universitari.

Le conclusioni sono state affidate a Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione, parlando di «una partecipazione importante, che assume un valore ancora più significativo per un territorio, come quello ennese, segnato da fragilità economiche, spopolamento, carenza di servizi e progressiva riduzione delle opportunità per le nuove generazioni».

Pistorio si è soffermato in particolare sulla presenza degli studenti al corteo.

«Il dato che più colpisce – afferma Pistorio – è la straordinaria presenza dei giovani. Vedere tanti ragazzi e ragazze sfilare insieme ai lavoratori, rivendicando il diritto a costruire un domani migliore, restituisce fiducia e speranza. Ed è anche una risposta concreta a chi, in maniera strumentale, denigra la scuola pubblica e i suoi tanti insegnanti che dedicano tempo, non sufficientemente retribuito, e amore all’insegnamento e all’educazione allo spirito critico e libero. Ai ragazzi stanno provando a negare la possibilità di sognare ma è grazie, anche e soprattutto, a questi insegnanti che stanno venendo su bene. La scuola pubblica è un presidio fondamentale di democrazia, libertà e uguaglianza che va difeso e rafforzato. Non impoverito attraverso tagli e scelte, che rischiano di favorire la progressiva privatizzazione dell’istruzione».

Il segretario regionale della Fillea Cgil ha quindi richiamato le rivendicazioni del sindacato in materia di istruzione, sanità, lavoro e servizi pubblici, collegandole alle prospettive delle nuove generazioni.

«I giovani sanno, forse più e meglio di altri, che le battaglie di oggi riguardano soprattutto il loro domani. Sanno che investire nella scuola, nella sanità, nei servizi, nel lavoro e nelle infrastrutture significa realizzare progetti intergenerazionali e che al contrario, i tagli di questo Governo stanno negando proprio ai giovani un futuro possibile. Lottare insieme a loro e per loro è un dovere. Arrendersi è da vili. E questa giornata ha dimostrato che esiste una generazione che non si rassegna, che vuole partecipare e che chiede di essere ascoltata. Una generazione – conclude – che non accetta di pagare il prezzo delle disuguaglianze, dei tagli e dell’abbandono dei territori».

Sul fronte delle adesioni allo sciopero nel settore delle costruzioni è intervenuto Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Enna, che ha fornito una valutazione della partecipazione nei cantieri del territorio.

«Lo sciopero ha registrato un’ottima riuscita nei luoghi di lavoro, con punte di adesione dell’80% in diverse imprese importanti che operano nel territorio ennese. Un segnale forte di un settore che, nonostante la crescita occupazionale, continua a fare i conti con salari insufficienti, carovita e crescenti disuguaglianze. Una partecipazione – conclude Carnevale – che conferma la determinazione dei lavoratori delle costruzioni a rivendicare salari più giusti, sicurezza e dignità del lavoro».