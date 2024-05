Schilirò (Cgil): “Mancati salari agli operatori sociali delle case rifugio per donne vittime di violenza”

PUBBLICITÀ

“Non passano giorni che i mezzi d’informazione locali e nazionali denuncino casi di maltrattamento subite da donne che spesso vedono coinvolti anche i loro figli minori. Le istituzioni incoraggiano le donne maltrattate a denunciare, patrocinano manifestazioni contro la violenza, inaugurano panchine rosse ed investono in spot di sensibilizzazioni”. Lo dichiara il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò.

“La realtà della gestione delle case rifugio tuttavia – aggiunge Schilirò – è molto complessa e problematica. I lavoratori delle cooperative che gestiscono le strutture protette per le donne vittime di violenza non vengono retribuiti da diversi mesi perché i Comuni non pagano. Per questa ragione la Funzione Pubblica Cgil di Enna ha richiesto di poter incontrare i Comuni della provincia di Enna e altri Comuni siciliani che sono debitori nei confronti delle cooperative sociali che accolgono le donne vittime di maltrattamenti”.

“La Funzione Pubblica Cgil – conclude il segretario generale Schilirò – si sta mobilitando accanto ai lavoratori sociali, per chiedere alle istituzioni delle risposte concrete per dirimere la questione e per dare dignità alle vittime di violenza ma anche agli operatori del settore”.