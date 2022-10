“Scenario Enna”: confronto tra imprese e deputati

Si è svolto stamane all’Hotel Villa Giulia di Pergusa un confronto tra il mondo delle imprese e la nuova deputazione ennese. L’incontro è l’avvio di un progetto dell’ANCE Enna denominato “Scenario Enna” con cui le imprese di costruzioni intendono mettere le basi per un’ampia collaborazione tra tutte le forze sociali ed economiche del territorio.

“In campagna elettorale – ha dichiarato la presidente Ance Enna Sabrina Burgarello – abbiamo incontrato tutti i candidati all’Ars ed abbiamo posto loro alcune domande e chiesto alcuni impegni. Oggi abbiamo ribadito le nostre priorità e chiesto che insieme si possano mettere le basi per superare l’isolamento che l’ennese sta patendo da troppo tempo. Un isolamento palpabile nella mancanza di infrastrutture, dalla famigerata Nord-Sud alla viabilità provinciale, dalla mancanza di sistemi di depurazione reflui adeguati alla mancanza degli impianti adeguati a chiudere il ciclo dei rifiuti. Su queste ed altre esigenze abbiamo chiesto ai nuovi deputati di impegnarsi e cercare di portare a segno risultati utili al territorio”.

Presenti le deputate Eliana Longi, Luisa Lantieri e Stefania Marino, tutte hanno condiviso la necessità di fare sistema e di collaborare per definire un cronoprogramma di iniziative e di azioni da portare avanti.

Fabio Montesano, delegato provinciale Sicindustria, ha evidenziato come “essere sistema è l’unico modo per fare gli interessi della nostra provincia e che il sostegno della deputazione, il coinvolgimento dell’Università e del mondo delle professioni è indispensabile per far crescere le opportunità di fare imprese e di lavoro per i nostri giovani”.