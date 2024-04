PUBBLICITÀ

Oggi si è svolto a Favara il 35º campionato individuale interprovinciale di scacchi per le categorie under 8, 10, 12, 14, 16 e 18 per le province di Agrigento e Caltanissetta.

L’undicenne ennese Filippo Licenziato ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria under 12, ottenendo sette vittorie su sette partite e diventando così campione interprovinciale di Agrigento e Caltanissetta.