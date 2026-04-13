Scacchi: il giovane ennese Filippo Licenziato conquista il titolo regionale Under 14

19 minuti ago
Filippo Licenziato
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Grande risultato per il giovane talento ennese Filippo Licenziato, che conquista il primo posto alla fase regionale del Campionato Italiano Giovanile Under 14, disputatasi a Marsala.

Il portacolori dell’ASD L’Alfiere si è imposto al termine di un torneo combattuto, che ha visto la partecipazione di ben 41 giocatori provenienti da tutta la regione. Con una prestazione solida e continua, Filippo Licenziato è riuscito a prevalere sulla concorrenza realizzando 5 punti su 6, confermando il suo costante percorso di crescita nel panorama giovanile.

Classe 2012, il giovane siciliano ennese si sta mettendo in evidenza da tempo nei tornei regionali e nazionali, mostrando qualità tecniche e maturità agonistica sempre più rilevanti. Recentemente si è inoltre distinto al CIS 2026 di Scoglitti, dove ha offerto prestazioni di rilievo contribuendo al buon andamento della sua squadra in Serie C.

I risultati di Marsala rappresentano un importante traguardo personale e un motivo di orgoglio anche per l’ASD L’Alfiere, che continua a distinguersi nella formazione e valorizzazione dei giovani scacchisti.

Il risultato ottenuto a Marsala rappresenta un motivo di soddisfazione anche per la famiglia, che accompagna con costanza il percorso sportivo del giovane ennese.

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