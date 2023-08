Sant’Elia: la diocesi di Oppido Mamertina-Palmi dona una reliquia alla città di Enna

PUBBLICITÀ

Volge al termine il Giubileo Eliano, indetto per celebrare il 1200° anniversario della nascita di Sant’Elia, santo asceta e taumaturgo ennese. In conclusione sarà offerto un grande dono alla città di Enna da Mons. Francesco Milito, Vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi: la reliquia di un frammento osseo di Sant’Elia. La consegna avverrà il 17 agosto, giorno della festa.

PUBBLICITÀ

Al via nel frattempo da ieri il programma liturgico della festa. Fino a domenica 27 agosto saranno celebrate nella Chiesa del Carmine, sede del culto eliano, alle ore 18 il rosario e alle ore 19 la celebrazione eucaristica. Il 14, 15 e 16 agosto si terrà il triduo di preparazione in cui predicherà don Filippo Salerno.

Il 17 agosto, giorno della festa, alle ore 8 e alle ore 19 dall’Eremo di Montesalvo sparo di 17 colpi a cannone. Alle ore 12 supplica a Sant’Elia, alle 18 rosario, coroncina e canto delle litanie di sant’Elia; alle ore 19 solenne cerimonia di presentazione ai fedeli del gemellaggio tra le città di Enna, Palmi e Seminara “Sulle orme di Sant’Elia di Enna” e firma del giuramento dei sindaci Maurizio Dipietro di Enna, Giuseppe Ranuccio di Palmi e Giovanni Piccolo di Seminara, alla presenza dei vescovi di Piazza Armerina, Mons. Rosario Gisana, e di Oppido Mamertina-Palmi, Mons. Francesco Milito. Seguirà la firma del gemellaggio ecclesiale dei parroci delle comunità parrocchiali e il rappresentante della chiesa ortodossa: San Tommaso Apostolo in Enna, don Filippo Marotta, della Santa Famiglia di Palmi, don Giuseppe Sofrà, della Basilica Minore – Santuario “Madonna dei Poveri” di Seminara, don Domenico Caruso; per l’Arcidiocesi Ortodossa D’Italia e Malta P. Giovanni Amante. Alle ore 19:30 in piazza Giovanni XXIII, antistante la Chiesa del Carmine, si svolgerà il solenne pontificale che sarà concelebrato dai due vescovi e dei sacerdoti e diaconi presenti, con la partecipazione delle rappresentanze delle chiese ortodosse: P. Giovanni Amante e P. Egidio Calì della Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e P. Dimitri Bogdan della Chiesa Ortodossa Rumena. All’inizio della celebrazione Mons. Francesco Milito consegnerà alla città di Enna la reliquia di Sant’Elia e con solenne ostensione.

Al termine della celebrazione eucaristica si svolgerà il rito di chiusura della porta santa, a conclusione del quale sarà impartita la benedizione con la reliquia del santo.