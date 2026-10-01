Sanità, la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna alla manifestazione di Gela: «In piazza per il diritto alla salute»

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La Cisl Agrigento Caltanissetta Enna parteciperà alla manifestazione cittadina in programma sabato 3 ottobre a Gela per richiamare l’attenzione sul futuro dell’ospedale Vittorio Emanuele e, più in generale, sulla tutela e sul potenziamento dei servizi sanitari del territorio. Il corteo prenderà il via alle 10.30 da via Palazzi.

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Una partecipazione che la Cisl territoriale intende collocare esclusivamente sul terreno della tutela dei cittadini e del diritto alla salute.

«Saremo presenti perché questa è una manifestazione della città e perché, quando si parla di sanità e di diritto alla salute, non possono esserci appartenenze o schieramenti – dichiara Carmela Petralia, segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna –. La nostra partecipazione si traduce nell’esigenza che ai cittadini siano garantiti servizi sanitari adeguati, efficienti e accessibili».

Per la Cisl, la tutela dell’ospedale e dei servizi sanitari rappresenta una questione che riguarda lavoratori, pensionati, famiglie e l’intera comunità.

«I cittadini dei nostri territori – prosegue Petralia – hanno diritto a una sanità in grado di rispondere ai loro bisogni e i lavoratori del settore devono essere messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio servizio. È su questo che vogliamo concentrare l’attenzione».