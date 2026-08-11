Sanità, il M5S visita gli ospedali di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina

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Il Movimento 5 Stelle della provincia di Enna, coordinato da Rosalba D’Accorso, ha fatto tappa negli ospedali di Leonforte, Nicosia, Enna e Piazza Armerina nell’ambito dell’iniziativa regionale “Sanità X Tutti”, promossa dal M5S Sicilia a tutela del servizio sanitario pubblico.

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«Facendo tappa presso gli ospedali di Leonforte, Nicosia, Enna e Piazza Armerina, in questi giorni, il M5S della provincia di Enna ha risposto alla call in action promossa dal MoVimento 5 Stelle Sicilia nell’ambito dell’iniziativa “Sanità X Tutti”, a tutela e salvaguardia del servizio sanitario pubblico», dichiara la coordinatrice provinciale.

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Alle visite ha preso parte anche il vicepresidente vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola: «Insieme al vice presidente vicario all’ARS, on. Nuccio Di Paola, siamo stati presenti nei quattro ospedali della provincia per verificare lo stato di attuazione dei servizi sanitari offerti, documentare le criticità che ogni giorno mettono a rischio il diritto alla salute, raccogliere le istanze e le testimonianze dell’utenza».

Il Movimento segnala inoltre la possibilità per i cittadini di far pervenire le proprie testimonianze anche in forma anonima attraverso il portale indicato nell’ambito dell’iniziativa: «Segnalazioni che possono anche essere inviate, in forma anonima, all’apposito sito www.sossanitàsicilina.it».

Il prossimo passaggio annunciato dal M5S sarà un confronto con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale: «Nei prossimi giorni incontreremo i vertici dell’ASP di Enna per rappresentare le criticità emerse, esporre le nostre proposte e monitorare lo stato di funzionamento dei quattro ospedali».

D’Accorso rivolge quindi un ringraziamento al personale impegnato nelle strutture sanitarie della provincia: «Esprimiamo profonda gratitudine ai medici, al personale infermieristico, agli operatori sanitari che, con grande sacrificio e spirito di abnegazione, riescono a garantire il servizio nonostante le carenze di organico».

Infine, la coordinatrice provinciale del M5S richiama l’attenzione sulle politiche regionali in materia sanitaria: «La sanità deve tornare al centro delle priorità dell’agenda politica del governo regionale, affinché sia garantita a tutti e tutte».