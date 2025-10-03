Sanità: Iacolino confermato alla Pianificazione strategica, Firenze nominato dg Asp di Palermo

PUBBLICITÀ

La giunta regionale, riunita stamattina a Palazzo d’Orléans, su proposta dell’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha approvato due nomine nel settore della sanità regionale.

Salvatore Iacolino è stato confermato nel ruolo di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute.

Ad Alberto Firenze, già direttore sanitario del Policlinico Paolo Giaccone e professore associato di Medicina del lavoro dell’Università di Palermo, è stato conferito l’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

La riconferma di Iacolino è stata accolta con parole di apprezzamento dal vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’on. Luisa Lantieri.

“Si tratta di una scelta giusta da parte del Governo regionale e del Presidente Renato Schifani – ha dichiarato l’On. Lantieri – che garantisce continuità ad un lavoro portato avanti con competenza e risultati concreti per la sanità siciliana.”