Sanità, Faraone (Iv): “Schifani renda pubblici dati su pronto soccorso”

PUBBLICITÀ

“Si rendano pubblici i risultati della commissione sui pronto soccorso insediata da Renato Schifani già qualche mese fa”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Al di là della possibilità ispettiva che è data ai parlamentari e grazie alla quale abbiamo potuto smascherare ciò che Schifani metteva regolarmente sotto al tappeto sulla condizione tragica dei pronto soccorso siciliani, è giusto che il lavoro fatto dalla commissione che Schifani ha insediato sia reso pubblico. Sappiamo che è terminato e che i risultati sono stati consegnati al Presidente della Regione. Anche i cittadini hanno il diritto di sapere cosa è emerso, quali pronto soccorso funzionano, quali no, cosa non funziona, quali siano le responsabilità. E poi le condizioni dei reparti ospedalieri che spesso non accolgono abbastanza pazienti e non contribuiscono alla gestione del sovraffollamento. Soprattutto, il presidente della regione dovrebbe dire, dopo due anni e passa di latitanza, cosa intende fare per risolvere un problema che riguarda la salute dei cittadini”, conclude.