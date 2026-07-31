Sanità, Di Paola (M5S): «A Enna carenze di personale in alcuni reparti»

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Ha fatto tappa ieri anche all’ospedale Umberto I di Enna la campagna “Sanità per tutti”, promossa dal Movimento 5 Stelle per raccogliere segnalazioni e testimonianze dei cittadini sul funzionamento del sistema sanitario siciliano.

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All’iniziativa ha preso parte il coordinatore regionale del M5S e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, che ha annunciato l’intenzione di rendere permanente la mobilitazione: «È un’iniziativa che renderemo permanente perché abbiamo riscontrato tante criticità», ha dichiarato.

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Nel corso della visita, Di Paola ha riferito di essersi confrontato con i vertici dell’Asp di Enna, soffermandosi in particolare sulla situazione del personale: «Su Enna ho parlato con i manager. Nonostante la struttura sia nuova, ho segnalato loro la forte carenza di personale in alcuni reparti. Capisco tutte le problematiche legate ai concorsi, ma nel breve periodo i reparti che hanno un’alta esposizione devono trovare una soluzione».

Il parlamentare regionale ha inoltre ribadito la proposta del Movimento 5 Stelle di riformare l’organizzazione del sistema sanitario regionale: «Noi porteremo avanti una riforma per eliminare le Asp, così i concorsi si potranno fare in maniera centralizzata».

Di Paola ha infine annunciato ulteriori iniziative di approfondimento sulla situazione della sanità siciliana: «Nelle prossime settimane farò un accesso agli atti per chiedere a tutte le Asp il numero di accessi negli ospedali e i dati sulla mobilità passiva, per capire qual è la situazione anche a Enna. Tornerò nei prossimi giorni all’ospedale Umberto I per visitare i reparti e verificare anche la situazione delle liste d’attesa».