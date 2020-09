Sabato mattina una donna di San Cataldo si è recata presso la locale Tenenza Carabinieri per consegnare un portafogli rinvenuto poco prima per strada, contenente documenti ed effetti personali, nonché 1850 euro in banconote di vario taglio. Immediatamente veniva contattato il proprietario, un 27enne del luogo, a cui veniva riconsegnato quanto aveva smarrito.