SAMOT: si presenta il progetto “Uno Spazio Amico per le Simultaneous Care”

Si terrà sabato mattina a partire dalle ore 8,30, presso la Sala Convegni “CAST” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico G. Rodolico – San Marco” di Catania in Via S. Sofia n.78 (Edificio 8), la presentazione del progetto dell’Associazione S.A.M.O.T. Catania ONLUS dal titolo “Uno Spazio Amico per le Simultaneous Care” e finanziato dall’Avviso Pubblico n.1/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Dopo i saluti istituzionali, aprirà i lavori del convegno – moderato dal giornalista Nuccio Sciacca – il Dott. Giulio Mellini con l’intervento dal titolo “Il modello delle cure palliative domiciliari della S.A.M.O.T. Catania Onlus”, al quale seguirà la presentazione generale dell’iniziativa progettuale da parte del Dott. William Di Noto.

Seguiranno gli interventi del Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Onco-ematologia Pediatrica del Policlinico di Catania Prof.ssa Giovanna Russo (Il bambino con malattia emato-oncologica: una complessa realtà assistenziale) e del Dirigente Medico Pediatra Dott.ssa Milena La Spina (La continuità assistenziale e il miglioramento della qualità di vita nel bambino con malattia emato-oncologica).

Il progetto formativo e l’impianto di ricerca saranno illustrati dal Dirigente dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Psicologia” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Dott. Angelo Bonaventura; durante il convegno saranno letti alcuni brani dall’attrice Elisa Di Dio dell’Associazione Culturale l’Arpa di Enna.

I lavori del convegno si concluderanno con la tavola rotonda e il confronto fra i partner del progetto, allo scopo di approfondire le modalità di miglioramento delle condizioni di tutela della salute dei bambini affetti da malattia oncologica residenti nel territorio regionale siciliano ed il benessere dei loro nuclei familiari e con l’obiettivo di rafforzare le competenze istituzionali delle strutture che operano in ambito oncologico-pediatrico, sviluppando specifiche e coerenti attività di cura, trattamento e riabilitazione, secondo l’approccio metodologico innovattivo delle Simultaneous Care.