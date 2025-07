Saldi estivi, eventi ed aperture prolungate a Sicilia Outlet Village

PUBBLICITÀ

Tra i desideri più attesi di queste settimane, quello dei saldi – a partire dal 5 luglio – a Sicilia Outlet Village sarà esaudito con straordinari vantaggi attivi sugli outfit e gli accessori di brand nazionali e internazionali. Dal 5 al 13 luglio, per dare più tempo agli appassionati dello shopping i negozi saranno aperti fino alle ore 21: un’occasione perfetta per esplorare le collezioni in pieno relax.

Per scegliere la mise giusta ed esprimere il proprio stile personale, si potrà spaziare tra le proposte beachwear e gli accessori di tendenza, giocando con tonalità delicate e palette vivaci, perfette da sfoggiare tra i tramonti estivi, nelle città d’arte, sotto le stelle o immersi nella natura incontaminata.

Gli sconti sui prezzi outlet in questi giorni sono l’opportunità da non perdere per rinnovare anche qualche angolo della casa e per aggiungere nuovi capi da mettere in valigia per le prossime vacanze, l’ideale per concedersi qualche straordinario acquisto d’occasione.

Le collezioni dei 170 negozi per donne, uomini e bambini sono tutte da scoprire, riservano esclusività ed eleganza, tagli sartoriali e accessori dal look intramontabile, non mancano le proposte sportive dai tessuti tecnici tanto amati da chi ama l’avventura e il fitness.

I boulevard di Sicilia Outlet Village in occasione dei saldi estivi saranno più dinamici, domenica 13 luglio saranno animati dall’intrattenimento con musica rock, spettacoli e performance artistiche. Special guest saranno due volti storici di Radio 105, Mattia Angri e Loira Linda, che animeranno il villaggio con un coinvolgente DJ Set.