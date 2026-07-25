Sala giochi non in regola, il Questore di Enna sospende la licenza

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Nella giornata del 23 luglio 2026, personale della Polizia di Stato della Divisione P.A.S. della Questura di Enna ha dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza di P.S. (rilasciata ai sensi dell’art. 86 TULPS), per la durata di giorni 4, a carico di un amministratore di società gestore di una sala giochi.

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Il provvedimento emesso dal Questore di Enna è stato adottato poiché il titolare dell’esercizio commerciale, ove veniva esercitata l’attività di sala pubblica da gioco, ha abusato del titolo di Polizia in suo possesso dal momento che l’attività non è stata svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge e dall’autorità di P.S.

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Il Questore di Enna, basandosi sulle evidenze investigative emerse e accertate da parte di personale della suddetta Divisione, tenuto conto della gravità dei fatti accaduti, facendo proprie le prerogative riconosciute dalla legge poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha emesso un provvedimento di natura cautelare, volto ad impedire che la continuazione di detta attività potesse dare seguito a reiterazioni di similari episodi, nonché a fortificare il convincimento nella popolazione che tali condotte antigiuridiche non possono e non debbono essere perpetrate senza che gli autori ne subiscano le conseguenze previste dalla legge.

Seguiranno periodicamente ulteriori controlli, anche ad altre tipologie di attività, al fine di verificare la regolarità amministrativa degli esercizi pubblici oggetto di controllo.