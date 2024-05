Sabato l’Enna Pride: ecco il programma

PUBBLICITÀ

Domani, sabato 1 giugno, è la giornata dell’Enna Pride organizzata da Arci Petra, il gruppo Open, collettivo Queer di Catania, l’associazione studentesca Koinè e le altre associazioni Garage, Mondoperaio e Anpi. Il raduno è previsto per le 17:00 al Castello di Lombardia, alle 18:00 partirà il corteo che dovrebbe arrivare in piazza Umberto I° per le 19:00. Lì si terrà un sit-in con alcune testimonianze. Alle 20:30 l’appuntamento è al Sorseggio, sul Belvedere Marconi, per la festa finale.

PUBBLICITÀ

Alla manifestazione partecipano Igor Mazzei con i giochi di fuoco, lo street artist Giuseppe Tricomi, dj set e un concerto live di Stati di Agitazione e Jack’s Leg.

Si prevede l’arrivo di persone da fuori provincia e per questo saranno attive le navette gratuite al parcheggio Pisciotto dove sarà possibile lasciare sia le macchine che gli autobus privati. Da lì le navette raggiungeranno il Castello di Lombardia con corse che vanno dalle 16,45 alle 17,30. Gli autobus privati riprenderanno i passeggeri in piazza Coppola. L’accesso al Castello di Lombardia è interdetto a macchine e autobus.

“Non mancate – è l’invito degli organizzatori -. La vostra partecipazione è preziosa per rendere questo evento un successo e per dare un forte segnale di cambiamento alla nostra città”.

“La nostra città ospiterà, per la prima volta, il Pride, manifestazione del movimento LGBTQIA+ nata per sostenerne i diritti e contro ogni forma di omotransfobia – ha dichiarato il sindaco Maurizio Dipietro -. Sostengo con grande convinzione questo importante appuntamento e vi invito a partecipare a questo momento di lotta e di eguaglianza, ma anche di gioia e di voglia di stare insieme”.