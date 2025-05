Sabato il secondo Enna Pride: si sfila per le famiglie arcobaleno

PUBBLICITÀ

Il comitato organizzativo del secondo Enna Pride, che si terrà il prossimo 31 maggio, annuncia che il tema scelto per questa edizione sarà “Famiglie Arcobaleno”.

“Una scelta fortemente voluta – comunica il comitato organizzativo – in un momento storico in cui il riconoscimento dei diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali è più che mai urgente, anche alla luce della recente sentenza del 22 maggio 2025, che ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della tutela dei bambini e delle bambine cresciuti all’interno di famiglie composte da due mamme o due papà. Parlare di famiglie arcobaleno oggi significa dare voce a una realtà viva, presente e spesso invisibilizzata, che chiede semplicemente pari dignità, diritti e protezioni per lɜ propriɜ figliɜ, come sancito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali”.

Madrina del secondo Enna Pride sarà Alessia Crocini, presidente nazionale dell’associazione Famiglie Arcobaleno, da anni in prima linea per il riconoscimento giuridico e sociale delle famiglie omogenitoriali in Italia.

Questi gli eventi in programma.

Venerdì 30 maggio alle ore 19:00 presso Al Kenisa di Enna incontro pubblico sul tema delle famiglie omogenitoriali, con la partecipazione di Alessia Crocini, Marilena Grassadonia, attivista LGBTQIA+ per i diritti civili, Vera Carollo, rappresentante di Famiglie Arcobaleno Palermo e Lele Russo, avvocato della Rete Lenford e attivista di Arcigay Catania.

Sabato 31 maggio si svolgerà l’Enna Pride. Ritrovo alle ore 17:00 al Castello di Lombardia. La partenza è prevista alle ore 18:00, percorrerà Via Roma con alcune soste lungo il tragitto e si concluderà alle 20:00 in Piazza Umberto I, dove si terrà lo spettacolo finale. Sul palco interverranno la madrina e gli ospiti del Pride, con momenti di musica, parole e orgoglio condiviso.

A breve uscirà il programma completo sulle pagine social ufficiali di Enna Pride.

“Il Pride di Enna – comunica il comitato organizzativo – sarà non solo una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, ma anche una mobilitazione collettiva per un futuro più giusto, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutte e tutti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Essere presenti significa schierarsi dalla parte dell’uguaglianza, della libertà e della dignità per ogni tipo di famiglia”.