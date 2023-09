Sabato e domenica a Enna Bassa e Pergusa sarà possibile ritirare le compostiere per l’umido

PUBBLICITÀ

Nelle giornate di sabato e domenica EcoEnnaServizi distribuirà le compostiere da utilizzare per il compostaggio domestico, la procedura per gestire in proprio la frazione organica. Potranno essere ritirate dalle 10 alle 13 presso Piazza Antonello da Messina a Enna Bassa e a Pergusa nel Viale dei Miti (piazzetta di fronte il Caffè La Paglia).

Le utenze domestiche che intendono aderire alla pratica del compostaggio, oltre a essere residenti nel Comune di Enna, devono possedere almeno cento metri quadrati di terreno o giardino.

A partire dalla prossima settimana le compostiere potranno essere ritirate presso la sede di EcoEnnaServizi di Via Pergusa.