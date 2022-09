Rugby: amichevole a Catania per DoSud Unione Enna

Nella giornata di domani DoSud Unione Rugby Enna affronterà i Briganti Librino. L’incontro si svolgerà a Catania presso il campo da gioco San Teodoro Liberato.

“La squadra, dopo mesi di duro allenamento – fa sapere la società – è pronta per questo primo test match. La partita durerà settanta minuti, questi saranno divisi in due tempi da trenta ed uno da dieci. L’amichevole è il primo vero impegno utile per verificare la condizione degli atleti ed il livello generale della compagine”.

“Qualche mese fa – le parole del presidente Liborio Gioveni – avevamo l’intenzione di raggiungere un traguardo di questo tipo. Sono molto emozionato perché questo progetto è sempre più proiettato verso il futuro, senza dimenticare il passato”.