Ruderi della guerra fredda

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Doveva essere anche un modo di riqualificare quella che prima era la periferia della città. Di certificarla come il centro vero di Enna bassa, costruendo un futuristico pensionato universitario. All’inizio tutti d’accordo. Ma dopo un po’ sono iniziati i problemi.

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Quello che era un edificio grigio dal vago impatto sovietico, è diventato di interesse collettivo, da preservare. Era la casa del mietitore, di indubbio valore simbolico, ma francamente di nessun interesse monumentale, e per di più, a demolizione iniziata, è arrivato lo stop, per una guerra incomprensibile tra Comune e Università.

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Il piano regolatore non prevedeva una costruzione simile. Poi la pace, direi la tregua, sancite da uno scambio tra Kore e Comune, quest’area per l’ente fiera di contrada Scifitello.

Ma, da tempo, è tutto desolatamente fermo. Da anni i ruderi di quell’edificio e della prima chiesa di sant’Anna, tamponati alla meno peggio, fanno da brutta quinta al centro della città bassa.

Per quanto tempo dovremo avere come sfondo questi ruderi al centro della città nuova? Che destinazione avranno questi due edifici?

In attesa che si definisca, dei cartonati, come si vedono in un’altra parte della città, potrebbero coprire i muri sbocconcellati e assaliti dal verde della casa del mietitore e di quella che era la prima chiesa di Sant’Anna.

Magari con un cartello di “thinking in progress”.

Mario Rizzo