Royalties per i Comuni dell’Ennese: le consigliere D’Angelo e Di Costa ringraziano l’assessore Colianni

Le consigliere di Grande Sicilia del Libero Consorzio di Enna Filippa D’Angelo e Maria Di Costa esprimono “soddisfazione e gratitudine per l’impegno profuso dall’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, a favore dei Comuni della provincia di Enna”.

Grazie al lavoro dell’assessore e della commissione “sblocca royalties”, istituita su suo impulso, sono stati finalmente liberati fondi fermi da anni, destinati a interventi di grande importanza per le comunità locali di Troina, Nicosia, Regalbuto e Gagliano.

Nel dettaglio, sono stati finanziati il comune di Troina con quasi 3 milioni di euro per manutenzione e riqualificazione del centro abitato; il comune di Nicosia con 1,345 milioni di euro per il rifacimento della pavimentazione di piazza Marconi e via Roma; il comune di Regalbuto con 499 mila euro per l’adeguamento funzionale della scuola materna “Anna Frank” e, infine, il comune di Gagliano Castelferrato con 970 mila euro per lavori di recupero e riqualificazione del centro urbano in via Orto Badia, Stefano Lombardo e Gebbia.

“In soli due mesi di lavoro della commissione alla Regione – dichiarano le consigliere Filippa D’Angelo e Maria Di Costa – sono state liberate risorse ferme da anni. All’inizio del suo mandato, l’assessore Colianni si è impegnato affinché queste risorse economiche possano essere utilizzate per riqualificare scuole, centri storici o illuminare quartieri. Non possiamo che ringraziare l’Assessore Colianni e il dirigente del dipartimento Energia, oltre a tutti i componenti della commissione che hanno lavorato a titolo gratuito perché questo potesse essere portato a termine”.