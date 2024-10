Rosario Day a Enna, Zodda: “Un’esperienza costruttiva da ripetere in futuro”

PUBBLICITÀ

E’ stato celebrato ieri in tutto il mondo il Rosario Day, giornata dedicata alla preghiera fortemente voluta da Papa Francesco. Anche ad Enna si è tenuto il momento di preghiera presso la chiesa di San Giuseppe, dove le confraternite ennesi si sono riunite per pregare per la pace nel mondo attraverso il Rosario.

La comunità credente ennese è stata rappresentata non solo dalle confraternite ma anche dei gruppi mariani cittadini.

“È stata un’esperienza molto costruttiva è sicuramente da ripetere in futuro” ha tenuto a sottolineare il presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi, Giovanni Zodda, che al termine della recita del Rosario ha ringraziato quanti hanno partecipato per unirsi in preghiera.

World Rosary Day è stato un momento di preparazione al Giubileo del 2025.