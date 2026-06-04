Rocca di Cerere Geopark, oltre un milione ai Comuni: “Ora serve una cabina di regia”

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Il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark interviene dopo il traguardo normativo e finanziario sancito dalla recente Legge Regionale, che prevede un triennio di contributi, dal 2024 al 2026, a beneficio dei Comuni del comprensorio.

Secondo il Geopark, si tratta di “un importante flusso di risorse, oltre un milione di euro, interamente dedicato alla cultura e all’arte”, definito “una vittoria storica” che viene rivendicata “con profonda soddisfazione”.

Nella nota, il Rocca di Cerere sottolinea il ruolo svolto in questi anni: “È stata infatti la costante e instancabile azione istituzionale del Geopark a creare le condizioni politico-amministrative affinché questi fondi potessero finalmente atterrare sul territorio”.

Il Geopark evidenzia inoltre il valore del patrimonio geologico come occasione di sviluppo per il territorio: “Il Geopark stesso costituisce il vero, autentico valore di questa terra, avendo dimostrato negli anni come sia possibile trasformare il patrimonio geologico in un’eccezionale occasione di sviluppo socio-economico per l’intera comunità”.

L’ente richiama anche il lavoro svolto attraverso la creazione di reti d’impresa, itinerari geoturistici e attività educative e didattiche nei Comuni del comprensorio.

Con l’arrivo delle risorse finanziarie, il Geopark pone però l’attenzione sulla fase di gestione e programmazione. Secondo la nota, “la gestione e la spesa di questi fondi all’interno dei singoli confini municipali rischia purtroppo di parcellizzare e frammentare un impatto che potrebbe essere invece dirompente per l’attrattività dell’intera area”.

Per il Rocca di Cerere, la prospettiva da seguire è quella di una programmazione comune: “La vera svolta culturale per la Sicilia centrale non si compie attraverso la somma di interventi isolati o manifestazioni slegate tra loro, ma scommettendo con convinzione su un’autentica e coordinata azione di rete”.

Da qui la proposta di integrare le risorse in un progetto unitario di comprensorio, “come ad esempio un unico, immenso Festival comune capace di muoversi in modo itinerante tra i borghi, accendendo i riflettori del turismo internazionale su tutto il territorio”.

Secondo il Geopark, “il mercato moderno cerca grandi narrazioni geografiche e non singole iniziative estemporanee di giornata”, e il coordinamento degli interventi potrebbe consentire di trasformare le programmazioni locali in “un cartellone unico, forte, coerente e competitivo a livello globale”.

Sul tema interviene anche Liborio Gulino, amministratore delegato del Gal Rocca di Cerere: “Il Geopark mette a disposizione il proprio brand internazionale e le proprie competenze strategiche per unificare la promozione, sincronizzare i calendari e offrire una cabina di regia in cui ogni comune possa splendere al meglio senza disperdere preziose energie”.

Gulino richiama poi la necessità di superare i localismi: “Occorre guardare oltre l’orizzonte del proprio campanile, valorizzando appieno quella cooperazione sinergica che costituisce l’essenza stessa dello spirito UNESCO”.

Infine, l’amministratore delegato conclude: “Noi abbiamo aperto la strada e continueremo a supportare i territori con passione; adesso serve un atto di lungimiranza collettiva per far respirare i nostri musei e le nostre tradizioni dentro un circuito unico. Trasformiamo questo triennio finanziario nella pietra angolare di una crescita condivisa, perché solo camminando insieme sotto l’egida protettrice del Geopark potremo scrivere una pagina indelebile di futuro e di riscatto per la nostra terra”.