Rivolta al carcere di Enna, Fratelli d’Italia: “Vicinanza alla Polizia Penitenziaria e al personale dell’istituto”

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La Federazione provinciale di Enna di Fratelli d’Italia interviene dopo la grave rivolta verificatasi all’interno dell’Istituto Penitenziario di Enna ed esprime «la più convinta vicinanza alla Polizia Penitenziaria e a tutto il personale dell’Istituto Penitenziario di Enna che, con coraggio, professionalità e grande senso dello Stato, ha affrontato la grave rivolta verificatasi all’interno della struttura».

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«A loro va il nostro più sincero ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno in condizioni spesso difficili, garantendo sicurezza e legalità nonostante le criticità che interessano il sistema penitenziario. Un sentito ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine intervenute con tempestività e determinazione per riportare l’ordine e mettere in sicurezza l’istituto». A dichiararlo è Nino Cammarata, presidente provinciale del partito.

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Per Fratelli d’Italia, «l’episodio dimostra quanto sia fondamentale continuare a investire nel comparto della sicurezza e sostenere concretamente la Polizia Penitenziaria. Il Governo guidato da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno posto il rafforzamento del sistema carcerario tra le priorità dell’azione di governo, nella consapevolezza che garantire sicurezza a chi serve lo Stato significa garantire sicurezza a tutti i cittadini».