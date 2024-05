Ritorna lentamente l’acqua a Enna alta, autobotte in Piazza Europa

PUBBLICITÀ

Dopo cinque giorni di interruzione, ieri pomeriggio è finalmente ripresa a singhiozzo l’erogazione idrica ad Enna alta.

La situazione sta gradualmente tornando alla normalità, anche se alcune zone non sono ancora completamente servite. Abbiamo ricevuto segnalazioni di rubinetti ancora a secco nella zona del Monte, ma ciò è dovuto a un problema di pressione che a breve si risolverà visto che la distribuzione idrica rimarrà momentaneamente attiva per l’intera giornata.

Per aiutare coloro che si trovano in difficoltà a causa della mancanza dell’acqua, AcquaEnna ha messo a disposizione un’autobotte in Piazza Europa.