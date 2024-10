Ritardi nel ripristino dell’acqua a Barrafranca e Pietraperzia

PUBBLICITÀ

Acquaenna comunica che il ripristino delle portate in favore dei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia ha subito un ritardo, a causa del protrarsi delle attività di manutenzione dei pozzi da parte del gestore Caltaqua.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto comunicato in data odierna, la Società Siciliacque prevede che la portata al serbatoio di accumulo afferente al sistema distributivo del Comune di Barrafranca verrà ripristinata entro le ore 10,00 del 31/10/2024, mentre per quanto attiene il Comune di Pietraperzia la fornitura risulta essere stata ripristinata nella mattinata di oggi, sfruttando la risorsa accumulata nelle vasche della centrale Canale.

Acquaenna precisa che per il ripristino della distribuzione idrica si dovrà considerare un ulteriore intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario di ripristino delle portate in ingresso, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici.

“Tutto quanto sopra – conclude AcquaEnna – salvo eventuali imprevisti e ulteriori ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro ‘torbidità’, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Una volta ripristinata l’erogazione idrica, la stessa riprenderà con le turnazioni già comunicate”.