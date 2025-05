“Rita da Cascia Il Musical” in scena a Mazzarino: il ricavato andrà in beneficienza

PUBBLICITÀ

Gli Eclettici di Enna Associazione Spettacoli E.T.S. tornano in scena mercoledì alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Mazzarino portando sul palco il loro “Rita da Cascia il Musical”.

La rappresentazione si terrà in occasione della festa di Santa Rita da Cascia che si celebra il 22 maggio organizzata dalla Confraternita Maria SS.ma della Lacrima assieme alla omonima Parrocchia. I festeggiamenti cominceranno con il triduo di preparazione al giorno solenne della festa che si concluderà con la processione della Santa per le vie del paese.

Quest’anno ricorre il 125imo anniversario della canonizzazione della Santa dei casi impossibili; nell’ambito dei festeggiamenti in questo anno particolare e giubilare è stato inserito anche lo spettacolo teatrale della compagina ennese. La rappresentazione è stata promossa a fini benefici, il ricavato della vendita dei biglietti infatti verrà devoluto in beneficenza a Suor Enza Ferrara, suora francescana missionaria di Gesù Bambino, in Albania, la quale presta servizio come medico internista volontario presso il Centro Sanitario di Cardiologia Pediatrica “Madonnina del Grappa” di Scutari in Albania. La suora si occupa di pazienti neonati e bambini, poveri e malati, portatori di malformazione cardiaca, provenienti dall’Albania e dal Kossovo. I piccoli pazienti e le loro mamme vengono sostenuti e aiutati ad affrontare dei viaggi della speranza per trovare un centro di cardiochirurgia al di fuori dell’Albania, in particolare in Italia.

Lo spettacolo, portato in scena dagli Eclettici, è una rappresentazione leggermente romanzata della difficile vita di Margherita Lotti, diventata Santa Rita. La regia è di Rosario Primavera e procede per capitoli che riassumono scansioni temporali delle fasi più importanti della storia della Santa; all’interno delle varie scene si alternano dialoghi struggenti carichi di sentimenti, che spesso portano non pochi spettatori a versare qualche lacrima, a canzoni evocative su musiche pop e balletti con coreografie oniriche e surreali. Il risultato finale sono tre ore di esibizione che coinvolgono in pieno lo spettatore incollandolo alla sedia.

In scena ci sono 36 artisti tra cantanti, attori e ballerini, supportati da 8 tecnici che lavorano dietro le quinte, che si muovono all’interno di una curata scenografia. Lo scopo principale è quello di diffondere il messaggio di perdono, amore e speranza che Santa Rita ha lasciato alle generazioni future.

“Rita da Cascia Il Musical” è un progetto nato per volere di otto amici, uniti da un’amicizia profonda, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta da uno di loro. Il progetto nel suo sviluppo è stato accolto con entusiasmo da un numero sempre crescente di persone che lo hanno sposato ed amato rendendolo uno spettacolo coinvolgente e di grande qualità tecnica ed artistica.

Le esibizioni fin qui svolte sono sempre state accolte con grande entusiasmo dal pubblico decretando un crescente successo, tanto che il prossimo 26 luglio verrà portato nei luoghi della Santa e sarà messo in scena direttamente sul sagrato della Basilica di Santa Rita a Cascia.

Fabio Marino