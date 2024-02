Riserva speciale di Pergusa e autodromo: l’assessore Pagana incontra Sgrò

PUBBLICITÀ

A Catania nella giornata di ieri l’assessore regionale al territorio e ambiente, Elena Pagana, ha promosso nella sede della Regione di via Beato Bernardo un incontro con il presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa Mario Sgrò alla presenza del vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Enna Dante Ferrari. La riunione è stata indetta per focalizzare le problematiche inerenti al Lago di Pergusa e la Riserva Naturale Speciale, con particolare riferimento alla coabitazione con l’autodromo automobilistico.

Il confronto e l’analisi delle diverse tematiche emerse hanno messo in luce la necessità di consolidare una collaborazione istituzionale finalizzata a tutelare e valorizzare il lago e tutte le attività ad esso collegate. L’assessore Pagana si è complimentata per la gestione e la cura delle aree del circuito e si è dichiarata disponibile a esplorare non solo le criticità recentemente emerse, ma anche le potenzialità di una nuova prospettiva gestionale dell’area protetta, che armonizzi la salvaguardia dell’ambiente naturale con le legittime aspettative dei cittadini in termini di fruizione.

Il presidente del CEAP, Mario Sgrò, ha dichiarato di essere “soddisfatto per l’esito positivo dell’incontro e per l’impegno e la reciproca consapevolezza su come intensificare il confronto tra la Regione e le istituzioni locali interessate allo sviluppo del proprio territorio”. Mario Sgrò conclude precisando che “l’evento rappresenta un passo significativo verso una gestione più consapevole e sostenibile dell’area, dimostrando l’importanza dell’unità di intenti tra le diverse parti coinvolte nel preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale dell’intera conca pergusina”.