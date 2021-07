Rischio incendi in Sicilia: stato di preallerta e di attenzione fino al 6 agosto

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha dato preavviso che “per tutti i territori dell’Isola, fino al 6 agosto, sono previste, per rischio incendi, PERICOLOSITA’ ALTA o MEDIA e pertanto livelli di allerta di ATTENZIONE (allerta rossa) o di PREALLERTA (allerta arancione), con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo)”, fornendo conseguenti specifiche raccomandazioni.

In tale contesto, tenuto conto di quanto concordato in sede di riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, svoltosi, come è noto, nella giornata di giovedì 29 luglio, il Questore provvederà a disporre un Piano Coordinato di Controllo del territorio, con il concorso del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Polizie Locali che sono state chiamate ad individuare i punti sensibili a rischio di incendio del Comune di riferimento.

Inoltre, la Questura provvederà a verificare, in sede di VGR, che gli obiettivi sensibili non siano esposti a pericolo di incendio.

Comunicazione è stata diramata anche ai Signori Sindaci che sono invitati, secondo le raccomandazioni del predetto avviso, a dare analoga informazione ai “proprietari e/o gestori di strutture ricettive, di agriturismi e di campeggi” eventualmente presenti nei territori di rispettiva competenza, al fine di verificare “i Piani di evacuazione e la praticabilità delle vie di fuga in caso di incendio”, provvedendo, altresì a pubblicare l’avviso in questione nel proprio sito istituzionale.

A termine del periodo indicato, gli stessi Sindaci al fine un completo monitoraggio della situazione, provvederanno alla redazione di un apposito report sulle aree territoriali percorse dagli incendi, comunicando le eventuali sanzioni elevate in merito al mancato rispetto delle disposizioni antincendio.

Con l’occasione, sono state, altresì, diramate analoghe comunicazioni ai “proprietari e/o gestori di impianti e di infrastrutture contenenti materiali combustibili, compresi gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti e le isole ecologiche, al fine di verificare “urgentemente la sussistenza di idonee fasce tagliafuoco e di impianti antincendio provvedendo, ove questi non sussistano o non idonei, ad adottare ogni provvedimento necessario alternativo”.

Si comunica, infine, che a seguito di intervento della Prefettura di Enna presso il competente Assessorato Regionale del Territorio e l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, sono entrati in funzione i droni già in dotazione al predetto Ispettorato che rappresentano un utile ulteriore strumento tecnologico idoneo ad implementare efficacemente il controllo del territorio provinciale che annovera riserve e boschi oltre alle pendici di numerosi comuni, tra le quali quelle del capoluogo, nonché quale valido supporto al controllo con pattugliamento a terra e degli avvistamenti tramite torretta.